Il 2 ottobre, Mariano Rigillo e Cicci Rossini con l’Ensemble del Conservatorio

Mariano Rigillo e Cicci Rossini sul palco dell’Auditorium «Vitale».

Così il Conservatorio Cimarosa, presieduto da Achille Mottola e diretto da Maria Gabriella Della Sala, ha voluto omaggiare Camille Saint Saëns per i 100 anni dalla morte.

Sabato 2 ottobre, alle ore 19, andrà in scena “Il Carnevale degli animali”, concerto per 2 pianoforti e orchestra. Composta nel 1886 ed eseguita per la prima volta nello stesso anno in occasione della festività del martedì grasso, è la più caratteristica di Camille Saint-Saëns.

Un’opera buffa e irreverente per i suoi toni canzonatori. Quattordici brani, ognuno riferito ad un animale, nei quali non mancano riferimenti dichiaratamente satirici e umoristici.

Ad eseguirli, con la direzione di Massimo Testa e l’accompagnamento al pianoforte dei Maestri Nadia Testa e Floriana Alberico, sarà l’Ensemble del Cimarosa composto da: Alfonso Bianco (flauto e ottavino), Antonio Napolitano (clarinetto), Roberta Giordano e Davide Pandolfi (percussioni), Simone Giliberti e Jury De Simone (violino), Simone Basso (viola), Valentino Milo (violoncello) e Vincenzo Bruschi (contrabbasso).

Mariano Rigillo e Cicci Rossini saranno le voci recitanti dell’opera inedita, scritta per l’omonima grande fantasia zoologica da Dacia Maraini e che per l’occasione ne ha concesso l’utilizzo.