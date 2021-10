Risultato a reti bianche contro i calabresi: 0-0

Avellino – Altro pareggio in casa per l’Avellino Calcio. I Lupi, infatti, non vanno oltre lo 0-0 al “Partenio-Lombardi” contro il Catanzaro.

Dopo una fase di studio iniziale, all’11′ viene annullato un gol ai calabresi: Vandeputte batte Forte con un rasoterra, ma il centrocampista giallorosso era in netto fuorigioco. Al 28′ altra occasione per gli ospiti, con Verna che tira a botta sicura, Forte respinge in uscita, pallone che si alza e viene salvato quasi sulla linea di porta da Bove. Quasi a fine primo tempo, Rizzo recupera un pallone dal limite e calcia cadendo, non trovando la porta.

Nella ripresa, chance per i biancoverdi con D’Angelo: al 60′ il centrocampista controlla male in area e calcia in girata, ma non impensierisce Branduani. Il calciatore palermitano colpisce poi una traversa a 15 minuti dalla fine, sfruttando un cross di Rizzo. Nel finale, De Francesco calcia verso Branduardi, ma tiro troppo debole per l’estremo difensore ospite.

Finisce così 0-0 tra Avellino e Catanzaro. Altro pareggio per i Lupi in questo inizio di stagione, che, domenica 3 ottobre alle ore 17.30, cercheranno il riscatto sul campo del Monterosi.

TABELLINO PARTITA

AVELLINO-CATANZARO 0-0

AVELLINO (3-5-1-1): Forte; Ciancio, Dossena, Bove; Rizzo, Carriero, Aloi, D’Angelo (43′ st Matera), Mignanelli (32′ st Tito); Mastalli (32′ st De Francesco); Maniero (43′ st Gagliano). A disp.: Pane, Sbraga, Messina. All.: Braglia.

CATANZARO (3-4-2-1): Branduani; Fazio, Martinelli, Scognamillo; Bearzotti (27′ st Risolo), Welbeck (33′ st De Santis), Verna, Porcino (27′ st Tentardini); Vandeputte, Vasquez (21′ st Carlini); Cianci (33′ st Curiale). A disp.: Nocchi, Romagnoli, Gatti, Monterisi, Cinelli, Ortisi, Bombagi. All.: Calabro.

ARBITRO: Sig. Paride Tremolada della sezione di Monza.

ASSISTENTI: Sig.ri Luca Dicosta della sezione di Novara, Lorenzo Poma della sezione di Trapani, Claudio Petrella della sezione di Viterbo (quarto uomo).

AMMONITI: 5′ pt Braglia (All. A) per proteste, 32′ pt Porcino (C), 38′ pt Carriero (A), 42′ pt Welbeck (C), 15′ st Bove (A) e 43′ st Aloi (A) per gioco scorretto, 43′ st Tito (A) per comportamento non regolamentare.

NOTE: gara con presenza di pubblico limitata. Spettatori: 2.959 (1.310 abbonamenti e 1.649 biglietti). Angoli: 5-3. Recuperi: 2′ pt, 4′ st.