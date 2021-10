Sabato 2 il primo appuntamento con "Come ci siamo ridotte così"

Ad Ariano Irpino riprende l’attività di intrattenimento culturale presso l’Auditorium Comunale in Via D’Afflitto dopo un lungo stop dovuto all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con delibera di Giunta Comunale n. 229 del 23-9-21, l’Amministrazione ha concesso i locali dell’Auditorium Comunale alla ditta ASSANTI GIUSEPPE & C. S.a.s. di Mirabella Eclano per destinarli a Sala Cinematografia e Teatrale che, in collaborazione con la Compagnia Sulreale, alternerà proiezioni cinematografiche a spettacoli teatrali. La ripresa delle attività cinematografiche e teatrali rappresenta un importante passo verso una lenta, ma ritrovata normalità per la Città.

Sebbene rispettando le limitazioni disposte dalle vigenti disposizioni contro il diffondersi del Covid 19, ritorniamo ad appropriarci delle nostre abitudini e delle indispensabili ed importanti occasioni di socialità che rappresentano un arricchimento culturale e personale, che certamente saranno accolte dalla folta partecipazione della nostra comunità.

Questi i primi appuntamenti: