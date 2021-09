Il Comune di Ariano Irpino, tramite nota Facebook, comunica che:

In occasione dei vent’anni di attività, l’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) ha organizzato l’ evento itinerante “Via Francigena. Road to Rome 2021.”

L’evento ha avuto inizio il giorno 15 giugno 2021 dalla Cattedrale di Canterbury (Regno Unito), dove i pellegrini hanno mosso i primi passi della Via Francigena, e ha raggiunto Roma ed ora sta muovendo verso Sud al fine di raggiungere la tappa finale della via Francigena, Santa Maria di Leuca.

Nei giorni 29 e 30 settembre i pellegrini affronteranno le tappe numero 95 (Benevento – Buonalbergo) e 96 (Buonalbergo – Celle San Vito). Il percorso attraverserà i territori dei comuni Sanniti e Irpini che già dal 2015 hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per la valorizzazione della Via Francigena, Paduli, Sant’Arcangelo Trimonte, Ginestra degli Schiavoni, Buonalbergo, Casalbore, Montecalvo Irpino, Greci, Castelfranco in Miscano, Savignano, Zungoli, Montaguto ed il comune Capofila di Ariano Irpino.

Le amministrazioni comunali ribadiscono la piena adesione agli obiettivi della manifestazione, tra i quali: sostenere la candidatura UNESCO della Via Francigena attraverso la valorizzazione del suo patrimonio culturale e il rilancio del turismo sostenibile lungo la Via Francigena.

In occasione di questo importante evento internazionale, nelle giornate di mercoledì 29 e giovedì 30 settembre si svolgeranno alcune iniziative, di concerto con AEVF, il cui scopo è quello di sensibilizzare le comunità, i pellegrini e tutti gli stakeholders sui temi della tutela ambientale, salvaguardia e promozione del territorio e del patrimonio culturale ed il viaggiare in maniera responsabile.

Di seguito il cronoprogramma:

•Giorno 29 settembre tappa Benevento-Buonalbergo:

• ore 08:30 partenza da Benevento;

• ore 10:00 il comune di Paduli accoglie i camminatori in “località Taverna”;

• ore 13:00 il comune di Sant’Arcangelo accoglie i camminatori nell’area attrezzata “Equites” zona industriale;

• ore 16:30 comune di Buonalbergo accoglienza dei camminatori in piazza Garibaldi alla presenza di autorità civili, militari e religiose;

• ore 18:30 messa in onore di S. Michele presso chiesa di S. Maria Maggiore di Sant’Arcangelo Trimonte;

• ore 20:00 momento conviviale presso Sant’Arcangelo Trimonte.

Giorno 30 settembre tappa Buonalbergo-Celle San Vito:

• ore 08:30 il comune di Buonalbergo colazione in piazza Garibaldi e partenza;

• ore 09:30 il comune di Casalbore saluta i camminatori in piazza Castello;

• ore 10:00 il comune di Montecalvo si unisce ai camminatori con un gruppo trekking

• ore 11:00 il comune di Ariano accoglie i camminatori in località Aequum Tuticum e si unisce ai camminatori con un gruppo trekking;

• ore 13:00 arrivo in località Tre Fontane per pausa pranzo;

• ore 13:30 ripartenza per Celle San Vito.