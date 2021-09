L'appuntamento è per domani, 30 settembre, ore 10.30 presso il bar Caffeoveggenza

Nasce presso il bar Caffeoveggenza, sito ad Avellino alla via Brigata 192/194, la Kermesse “aperitivo con l’artista” e consentirà domani 30 settembre 2021 alle ore 10.30 di conoscere attraverso un aperitivo, l’artista figurativo Enrique Ringa, argentino di nascita ma residente in Irlanda. Enrique Ringa, è vincitore della IV edizione della BeneBiennale, la biennale internazionale di arte contemporanea di Benevento e di altri importanti riconoscimenti.

Le opere scelte dal dott. Maurizio Caso Panza, studioso ed ideatore della kermesse, vogliono tracciare il percorso che compie l’artista nel “deragliare” nella sua ricerca creativa partendo dai “graffiti alla metafisica”. L’incontro, unico nel suo genere consentirà un dialogo sull’arte ed appunto di degustare un aperitivo con l’artista che rappresenterà le sue opere ed il suo pensiero espresso in opere in cui la formalità dissacra la realtà. Il colore riempie ed esalta le forme divenute esse stesse parti indissolubili della totalità dell’opera. Le espressioni affascinano ma forniscono anche lo stimolo per cercare di comprendere il pensiero fondante.