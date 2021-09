L'appuntamento è per il 29 e il 30 settembre

In occasione dei vent’anni di attività, l’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) ha organizzato un evento itinerante “Via Francigena. Road to Rome 2021”. L’evento è iniziato il giorno 15 giugno 2021 dalla Cattedrale di Canterbury (Regno Unito), dove i pellegrini hanno mosso i primi passi della Via Francigena per poi raggiungere Roma e proseguire verso Sud al fine di raggiungere la tappa finale della via Francigena, Santa Maria di Leuca.

Nei giorni 29 e 30 settembre i pellegrini affronteranno le tappe numero 95 (Benevento – Buonalbergo) e 96 (Buonalbergo – Celle San Vito).

Il percorso attraverserà i territori dei Comuni Sanniti e Irpini che già dal 2015 hanno sottoscritto il protocollo d’intesa per la valorizzazione della Via Francigena, di cui è Capofila il Comune di Ariano Irpino (Paduli, Sant’Arcangelo Trimonte, Ginestra degli Schiavoni, Buonalbergo, Casalbore, Montecalvo Irpino, Greci, Castelfranco in Miscano, Savignano, Zungoli, Montaguto).

«Le Amministrazioni Comunali – riferisce l’Assessore al Turismo di Ariano Irpino, Veronica Tarantino -ribadiscono la piena adesione agli obiettivi della manifestazione, tra i quali: sostenere la candidatura UNESCO della Via Francigena attraverso la valorizzazione del suo patrimonio culturale e il rilancio del turismo sostenibile lungo la Via Francigena».

In occasione di questo importante evento internazionale, nelle giornate di mercoledì 29 e giovedì 30 settembre 2021 si svolgeranno alcune iniziative, di concerto con AEVF, il cui scopo è quello di sensibilizzare le comunità, i pellegrini e tutti gli stakeholders sui temi della tutela ambientale, salvaguardia e promozione del territorio e del patrimonio culturale ed il viaggiare in maniera responsabile.

Questo il crono programma:

Giorno 29 settembre tappa Benevento-Buonalbergo:

ore 08:30 partenza da Benevento;

ore 10:00 il comune di Paduli accoglie i camminatori in “località Taverna”;

ore 13:00 il comune di Sant’Arcangelo accoglie i camminatori nell’area attrezzata “Equites” zona industriale;

ore 16:30 comune di Buonalbergo accoglienza dei camminatori in piazza Garibaldi alla presenza di autorità civili, militari e religiose;

ore 18:30 messa in onore di S. Michele presso chiesa di S. Maria Maggiore di Sant’Arcangelo Trimonte;

ore 20:00 momento conviviale presso Sant’Arcangelo Trimonte.

Giorno 30 settembre tappa Buonalbergo-Celle San Vito:

ore 08:30 il comune di Buonalbergo colazione in piazza Garibaldi e partenza;

ore 09:30 il comune di Casalbore saluta i camminatori in piazza Castello;

ore 10:00 il comune di Montecalvo si unisce ai camminatori con un gruppo trekking

ore 11:00 il comune di Ariano accoglie i camminatori in località Aequum Tuticum e si unisce ai camminatori con un gruppo trekking;

ore 13:00 arrivo in località Tre Fontane per pausa pranzo;

ore 13:30 ripartenza per Celle San Vito.