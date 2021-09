Gregorio Iannaccone alla guida di “Prospettive Forino”: “Una lista molto amalgamata, fatta di persone che hanno a cuore le sorti del paese

Le elezioni amministrative sono ormai alle porte. Anche Forino, dopo lo scioglimento anticipato della consiliatura e il conseguente commissariamento, è pronta per questa nuova tornata elettorale che vede sfidarsi ben 4 liste tra cui emerge “Prospettive Forino” capeggiata dal dirigente scolastico, dott. Gregorio Iannaccone.

Una squadra variegata e ampiamente coesa, costituita da soggetti portatori di esperienze ricche e diverse, con competenze, solidarietà, energie positive ma soprattutto mossa da un forte spirito di ripartenza e cambiamento: «Compattezza e unità contraddistinguono la nostra squadra – chiarisce orgogliosamente il candidato dott. Pasquale Iasuozzo – Molti di noi hanno già preso parte alla vita politica locale anche indirettamente e ciò comporta che, rispetto a quanto accaduto fino ad adesso, sappiamo dove non doverci dirigere, sappiamo quali sono gli errori da evitare. Siamo consapevoli dei problemi e delle difficoltà ma anche di quanto possiamo mettere a disposizione per risolverli».

«I cittadini, dopo due mandati amministrativi terminati in anticipo, cercano stabilità amministrativa e buona amministrazione che sia in grado di trovare un giusto equilibrio tra la qualità dei servizi essenziali e la progettazione di iniziative importanti – rileva il candidato sindaco Gregorio Iannaccone – Abbiamo creato una lista molto amalgamata, fatta di persone che hanno a cuore le sorti del paese e che, nella diversità generazionale, culturale e occupazionale, possano costituire una ricchezza».

Gli obiettivi fissati nell’agenda politica della compagine “Prospettive Forino” sono tanti così come numerose e complesse sono le problematiche che attanagliano il comune a partire dall’emergenza idrica fino ai fenomeni di dissesto idrogeologico. Iannaccone ha le idee chiare: «Bisogna innanzitutto affrontare la gravissima questione del dissesto idrogeologico che raggiunge il culmine con gli episodi di allagamenti della frazione Celzi che si trova a valle; in merito a ciò non è mai stato fatto nulla per ovviare definitivamente al problema; è necessario, invece, intervenire in più fasi: una immediata per alleviare le difficoltà dei cittadini che abitano lì; un’altra a medio termine per la separazione delle acque e un’altra ancora a lungo termine per cercare di smistare altrove l’acqua in eccesso».

L’obiettivo fondamentale è quello di far riemergere dalle acque del grave degrado politico, sociale, culturale ed economico uno dei borghi più belli dell’Irpinia e questo è possibile solo trovando soluzioni concrete anche a molti altri problemi: «Carenza di acqua potabile nonostante la ricchezza di sorgenti sul territorio e la mancata attivazione del nuovo serbatoio idrico, riconsiderare il rapporto tra ambiente di energia, comunità energetiche, condivisione dei consumi – sottolinea il candidato sindaco – Bisogna anche intervenire per assicurare il completamento di opere rimaste da troppo tempo incomplete come la vecchia scuola di Via Marconi; occorre garantire una riqualificazione del patrimonio storico-culturale utilizzando le meravigliose bellezze che abbiamo a disposizione tra cui, Palazzo Rossi, Palazzo Caracciolo e Borgo Castello; è indispensabile poi intervenire sul fenomeno della proliferazione dei cinghiali che si avvicinano sempre di più ai centri abitati; abbiamo in programma anche possibili interventi sul servizio di smaltimento dei rifiuti per abbattere i costi e sui servizi alla persona e interventi anche in ambito artistico e culturale con un vero e proprio piano di valorizzazione del folklore».

«Forino sta dimostrando un forte senso di responsabilità e democrazia e il fatto che si siano presentate quattro liste è un forte segnale di partecipazione – dichiara il dott. Giliberti Benito, già attivo nello scenario politico come ex vicesegretario del Partito Democratico a Forino ed ex membro della direzione provinciale dei giovani democratici della provincia di Avellino – C’è voglia di cambiare e mettersi in gioco. Poi sta alla popolazione decidere e valutare chi sia più idoneo ad assumere la responsabilità e l’onore di un impegno così importante. Mi auguro che potremo dimostrare ciò che possiamo fare».

«Abbiamo un’occasione unica che è quella dei finanziamenti europei stanziati per la pandemia – precisa il dott. Gabriele Perrotti, professore di filosofiaall’Università di Salerno, ex militante del Partito comunista e vicesindaco del comune di Forino dall’85 al ’95 – Ora abbiamo la possibilità, se si riesce a selezionare una classe dirigente all’altezza di poter utilizzare questi finanziamenti, di presentare progetti credibili e funzionali allo sviluppo economico del paese e al miglioramento della qualità della vita con particolare attenzione, soprattutto, alla vicenda degli allagamenti di Forino».

Al centro del progetto politico di “Prospettive” anche una notevole attenzione all’ambito socio-sanitario a cui è particolarmente interessata la dott.ssa Luisa Vegliante, candidata consigliera comunale, infermiera specializzata 118 presso l’Asl di Avellino impegnata in prima linea contro l’emergenza Covid, e che ora si cimenta per la prima volta nel panorama politico accanto al candidato sindaco Iannaccone: «Organizzeremo corsi per tutti i cittadini che lo vorranno, di primo soccorso e di BLSD; insegneremo, grazie al supporto di istruttori qualificati della American Heart Association, tutte quelle manovre che anche i non sanitari possono imparare per la rianimazione eventuale di vittime di arresto cardiaco. A tal proposito, il mio progetto sarà anche più innovativo, infatti oltre alla formazione e all’eventuale predisposizione di defibrillatori sul territorio forinese, anche nelle frazioni, predisporremo l’utilizzo di droni capaci di trasportare emoderivati, farmaci di primo soccorso e anche defibrillatori su tutto il territorio forinese in maniera rapida. Sarò promotrice di giornate di prevenzione Cardiovascolari, Diabetologiche ed altro, con la partecipazione di professionisti sanitari di alto profilo».