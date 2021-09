AIR, navetta da e per il campus scolastico: orari e percorsi

Le variazioni del piano saranno attuate da lunedì 4 ottobre

L’AIR ha presentato questa mattina i correttivi ai servizi del piano trasporti scolastico.

A seguito del tavolo di coordinamento indetto dalla Prefettura per il monitoraggio sullo stato di attuazione del piano operativo Scuola/trasporti e al fine di superare la criticità emersa in piazza Kennedy per l’elevata concentrazione di studenti, a far data dal prossimo lunedì, 4 ottobre, saranno attuate le variazioni al piano.

Nella fascia oraria 13:00-14:00 i servizi extraurbani in partenza da Piazzale degli Irpini (fatta eccezione delle corse sulla direttrice Avellino-Napoli e Avellino-Nola) e le navette per gli studenti non effettueranno fermate in via Circumvallazione (piazza Kennedy) e via Carducci.

Sei le navette dedicate agli studenti per gli spostamenti da e per il Campus Scolastico.

Orari delle navette per il Campus Scolastico

Campetto Santa Rita-Campus Scolastico: partenze 7:50 e 8:40

3 navette – percorso: via Guarini, via Colombo, rione Aversa, via Morelli e Silvati, via Annarumma e Tuoro Cappuccini.

Piazza Kennedy-Campus Scolastico: partenze 7:50 e 8:40

3 navette – percorso: via Carducci, Tuoro Cappuccini, rampa Santa Maria delle Grazie, via Ferrante, zona Città Ospedaliera, via Annarumma e via Morelli e Silvati.

Orari delle navette dal Campus Scolastico

Campus Scolastico-Campetto Santa Rita: partenza 13:13

3 navette – percorso: via Morelli e Silvati, via Annarumma, via Capozzi, via Carducci, Via Circumvallazione, Campetto Santa Rita.

Campus Scolastico-Piazzale degli Irpini: partenza 13:13

2 navette – percorso: via Morelli e Silvati, via Annarumma, via Capozzi, Piazzale degli Irpini.

Piazza Cavour-Piazzale degli Irpini: partenza 13:15

1 navetta – percorso: via Colombo, Piazza de Marsico, via Cirumvallazione, via Carducci, Piazzale degli Irpini.