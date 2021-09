L'appuntamento è per oggi, 27 settembre 2021, ore 16.00 presso il Club Tilt di Avellino in via Santo Spirito

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di M.I.D. – Movimento Italiano Disabili.

«Il Coordinamento Regione Campania del M.I.D presenta la nuova iniziativa di arte terapia “Emozioni a colori” che si terrà oggi 27/09/2021 a partire dalle ore 16:00 presso il Club Tilt di Avellino in via Santo Spirito pressi Parco Santo Spirito Manganelli di Avellino. L’iniziativa è in collaborazione con la Cooperativa Effatà Apriti Onlus del Centro Tulipano di Prata P.U. e vedrà la partecipazione anche di altre associazioni operanti nel mondo delle diverse abilità.

L’iniziativa trova la sua realizzazione nell’ispirazione della promotrice nonché Coordinatrice Provinciale Avellino Sara Anastasia in sinergia con il contributo di tutto il Coordinamento Provinciale di Avellino, che dà appuntamento a tutta la cittadinanza e al mondo dei diversamente abili cittadini di Avellino.

Cogliamo l’occasione inoltre, attraverso questo comunicato, per dare il benvenuto anche ai nostri due nuovi collaboratori in senso al Coordinamento Regione Campania Maria Pia Castiello e Pietro Funiciello invece per l’area territoriale del Comune di Agropoli (Sa).

In ultimo rivogliamo un sentito grazie alla redazione di Salernogranata per la donazione di un pc utile ad incrementare e portare avanti il lavoro del Coordinamento».