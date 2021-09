Tantissime persone hanno preso parte agli ambulatori

“Il comune di Grottolella ha ospitato, nel pomeriggio di ieri, gli ambulatori della prevenzione in rosa targati Amos Partenio. Nei locali comunali dell’ex scuola materna sono state effettuate le visite senologiche gratuite dal senologo dott. Carlo Iannace e i controlli audiometrici gratuiti dal dott. Andrea Iannone e i suoi assistenti.

Tantissime persone hanno preso parte agli ambulatori continuando a credere nel forte valore della prevenzione, testimoniato anche dalla vicinanza di Antonietta Urciuoli, autrice del libro “Una guerriera della speranza. Romanzo alla memoria di Daniela Genovese”, che ha scelto di donare parte del ricavato alla raccolta fondi promossa con la Settima Camminata Rosa e destinata all’acquisto di un casco refrigerante da donare al reparto di oncologia dell’ospedale Moscati di Avellino, per le pazienti che affrontano la chemioterapia.

L’associazione Amos Partenio ringrazia tutti coloro che hanno partecipato, a partire dai medici per il loro operato, alle volontarie, alle tante persone che si sono sottoposte alle visite. Un ringraziamento particolare al sindaco del comune di Grottolella, Antonio Spiniello, e al vicesindaco, Marco Grossi, per l’accoglienza e l’ospitalità; e alla dottoressa Antonella Boffi della farmacia Santa Rita per la collaborazione.

Dopo la Settima Camminata Rosa, riprendono, dunque, le tappe della prevenzione sul territorio. Per i prossimi appuntamenti, visita le pagine Facebook Amos Partenio e Amdos Campania“.