“Emozioni a colori”, l’ iniziativa del Mid per combattere i pregiudizi delle disabilità

Esposito: "Riteniamo l’arte, una forma di espressione che può essere condivisa anche da una persona normodotata

Avellino – La nuova iniziativa di arte terapia “Emozioni a colori” è stata presentata oggi, dal Coordinamento Regione Campania del Movimento Italiano Disabili, presso il Tilt di Avellino. Il progetto, ideato dalla Cooperativa Effatà Apriti Onlus del Centro Tulipano di Prata di Principato Ultra, vede la partecipazione anche di altre associazioni operanti nelle varie disabilità.

«Oggi abbiamo potuto regalare una giornata a tutti i diversamente abili, piena di arte ed emozioni. Riteniamo l’arte una forma di espressione che può essere condivisa anche da una persona normodotata - ha dichiarato Giovanni Esposito, coordinatore regionale del MID - abbattendo così la disparità, in quanto tutti noi siamo uguali. L’arte è una forma di espressione che ci porta ad abbattere barriere mentali, ancora presenti, soprattutto nell’ ambiente territoriale della Regione Campania. Ciò che ci riempie il cuore è che gli attori principali dell’ evento sono qui presenti. Ringraziamo l’Ortopedia Zungri, che ci ha regalato dei gadget da poter distribuire a tutti i partecipanti, il Tilt di Avellino, Berardino Lo Chiatto della Nazionale Italiana Parabadminton e il Centro Tulipano per la partecipazione all’iniziativa» .

Il coordinatore del MID ha, inoltre, colto l’occasione per esporre le future iniziative che avranno sede nella città di Avellino: «Il movimento Italiano Disabili come da tre anni, risponde presente, ogni dicembre alla Giornata Internazionale dei Diversamente Abili. Siamo finalmente riusciti ad operare in questa città, con il coinvolgimento di Avellino Oltre Lo Sport e il Coni. Speriamo che quest’anno sia diverso dallo scorso, in cui ci siamo trovati in piena seconda fase. Quest’ anno speriamo di poter rifare qualcosa in presenza: nel periodo pre-Covid, abbiamo visto tante discipline in mostra, prima al PalaDelMauro e poi al Liceo ‘Colletta’, in particolare il basket in carrozzina e il para badminton. Lo sport è un’altra forma di espressione che include sia il corpo che la mente».