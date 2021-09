Tra le sezioni anche "Premio Elite San Valentino"

Il Concorso Premio San Valentino – Città di Atripalda (AV) – è un premio di poesia e arte dedicato agli innamorati. Sono ammesse le liriche con un massimo di quaranta versi, edite o inedite purché non vincitrici ai primi tre posti in altri concorsi.

Si può concorrere per le seguenti sezioni:

• Poesie a tema, in lingua italiana;

• Poesie a tema, in ogni vernacolo italiano (corredate di opportuna traduzione);

• Baci d’Amore: versi brevi, aforismi, sms, haiku;

• Lettera d’Amore, con il limite max di tremila battute (spazi inclusi);

• Dipinti e Sculture 3D a tema, opere pittoriche e artistiche con tecniche varie;

• Foto d’Autore, riservata alle fotografie in tema con gli innamorati;

• Studenti solo poesie a tema, in lingua o in vernacolo (riservato gratuitamente agli studenti atripaldesi e altri istituti convenzionati).

Già dalla settima edizione del Premio San Valentino si è dato vita ad una nuova categoria denominata “Premio Elite San Valentino”. Questa sarà riservata ai soli vincitori (primi classificati) per le sezioni Lingua e Vernacolo che nella competizione ordinaria si classificheranno nuovamente primi in una delle due sezioni, conferendo ad essi un trofeo che ne confermi l’eccellenza. I vincitori, oltre ad aggiudicarsi uno speciale trofeo, potranno godere gratuitamente dell’ospitalità alla nostra manifestazione con pernottamento e cena San Valentino, valida per due persone.

Clicca QUI per leggere il bando.