Sant’Angelo dei Lombardi (Av), “Governance: l’attuazione del PNRR”

L'appuntamento è per lunedì 27 settembre presso il centro sociale "Don Bruno Mariani"

Lunedì 27 settembre alle ore 16:00 presso il centro sociale “Don Bruno Mariani”, Sant’Angelo dei Lombardi, si terrà un incontro sul tema “Governance: l’attuazione del PNRR”.

Interverranno, dopo i saluti del Sindaco Marco Marandino e la Consigliera Provinciale, Rosanna Repole, Pasquale Pisano, Erminio Petecca, Enrico Sicignano, Maurizio Petracca, Domenico Gambacorta e Bruno Discepolo, modera Antonella Guerriero Assessore alla rigenerazione urbana del comune di Sant’Angelo dei Lombardi.

L’incontro nasce dall’esigenza di identificare le priorità connesse al welfare per definire e progettare un piano di azioni condiviso insieme ai sindaci della “città alta Irpinia”.

Il piano nazionale di ripresa e resilienza, rappresenta per l’area interna un’opportunità imperdibile di sviluppo, una nuova occasione di crescita concreta, se opportunamente progettata e condivisa, un punto di partenza per Costruire il futuro.