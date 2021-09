50enne denunciato dai carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Solofra, nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del rispetto della normativa in materia di armi e munizioni ai sensi del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, hanno denunciato un 50enne di Montoro.

Nel procedere ai predetti controlli, i Carabinieri dell’Aliquota Operativa, all’esito di perquisizione, hanno riscontrato l’illegale detenzione di 131 cartucce di vario calibro, in parte occultate all’interno di un armadio del soggiorno e in parte in un casolare pertinente all’abitazione.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e il 50enne deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino in quanto ritenuto responsabile di detenzione abusiva di munizioni.