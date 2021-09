Eletto Giovanni Garofano, che assumerà anche il ruolo di delegato della sicurezza

Riceviamo e pubblichiamo la nota della Fismic di Avellino.

“Il ritorno al voto nella grande fabbrica di Flumeri, dopo 10 anni di crisi, certifica un grande equilibrio tra le 4 organizzazioni sindacali più rappresentative della fabbrica (Fiom- Uilm- Fismic- Fim). La Fismic/Confsal con 71 voti elegge Giovanni Garofano che assumerà anche il ruolo di delegato della sicurezza, battendo il delegato della Fim-Cisl e della Uglm. “Il voto di Flumeri – dichiara un soddisfatto Zaolino – è la testimonianza della forza rappresentativa della Fismic di Avellino, ed è solo l’antipasto del voto che ci sarà la prossima settimana nello stabilimento della ex Fma oggi Stellantis di Pratola Serra. Nonostante qualche tentativo di condizionamento dall’esterno (da prima Repubblica) la Fismic/Confsal ha rintuzzato gli attacchi clientelari e rafforzato il rapporto con la base operaia di Flumeri. I prossimi tre anni saranno per i lavoratori di IIA decisivi per lo sviluppo industriale ed occupazionale. I ringraziamenti ed i complimenti vanno non solo a Giovanni Garofano (uomo forte della Fismic) ma a tutta la squadra che si è battuta con forza e intelligenza” “.