L’ AXRT Contemporary Gallery mostra gli scatti di Samugheo alla mitica Raffaella Carrà

Fotografie esclusive della più grande artista di tutti i tempi scattate dalla prima donna a diventare fotografa professionista in Italia

Avellino - Si è tenuta oggi l’inaugurazione, presso l’ AXRT Contemporary Gallery di via Mancini ad Avellino, l’inaugurazione della mostra fotografica di Chiara Samugheo (1925): Raffaella ‐uno stile di vita a cura di Gianluca Marziani.

Dal 23 settembre al 30 ottobre 2021 saranno esposte una serie di fotografie scattate dalla prima donna a diventare fotografa professionista in Italia, Chiara Samugheo che, attraverso i suoi numerosi scatti, ha cristallizzato l’eleganza, l’energia, il fascino e la dinamicità della più grande icona della televisione italiana che la scelse proprio come fotografa personale dal ’66 al ’79.

«La mostra è stata organizzata per due motivi – ha dichiarato Stefano Forgione - innanzitutto per rendere omaggio a Raffaella Carrà, l’icona pop più amata da tutti gli italiani. Ma anche per Chiara Samugheo che dal ’66 al ’79 na avuto la fortuna di essere la fotografa personale di Raffaella e che attualmente ha 96 anni. Il connubio Samugheo-Raffaella dà alla galleria una certa visibilità perché parliamo della più grande fotografa italiana ancora vivente e di Raffaella che non ha certo bisogno di presentazioni. L’assenza di Raffaella aveva bisogno di un omaggio da parte nostra».

«Ho avuto la fortuna di vedere tutte le foto che Samugheo ha fatto a Raffaella Carrà e posso dire che sono migliaia. Abbiamo dovuto fare una selezione sia per le dimensioni della galleria sia in quanto pensiamo di aver scelto le foto che racchiudano al meglio ciò che era Raffaella Carrà. Sicuramente non riusciremo a manifestare con questa mostra tutta la sua verve artistica che è immensa ma ci abbiamo provato con una piccola sintesi molto ben curata da Gianluca Marziani» - ha concluso Forgione.