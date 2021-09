In programma un Matinée Mozartiano con l’Orchestra da Camera

In occasione delle giornate Europee del Patrimonio, domenica 26 settembre alle ore 11:15, presso la Cappella Palatina della Reggia di Caserta avrà luogo l’anteprima dell’Autunno Musicale 2021, evento realizzato nell’ambito del piano di valorizzazione partecipata del sito vanvitelliano.

In programma un frizzante Matinée Mozartiano con l’Orchestra da Camera di Caserta diretta da Antonino Cascio e la partecipazione della violinista Maria Solozobova e del duo pianistico Marco Sollini e Salvatore Barbatano. Saranno eseguiti, di Mozart, la Sinfonia n.10 KV 74, il Concerto n.5 per violino e orchestra KV 219 e il Concerto per due pianoforti e orchestra KV 365.

Il concerto è una coproduzione dell’Orchestra da Camera di Caserta e di Armonie della Sera / International Music Festival e sarà replicato lunedì 27 settembre alle ore 21 presso il Teatro Vaccaj di Tolentino.

