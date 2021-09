Il ciclo itinerante di convegni riguarderà più incontri distribuiti tra il 25 settembre ed il 30 ottobre

“L’Associazione Culturale “Il Bucaneve” di Avellino si è fatta promotrice del progetto “Cultura In Viaggio: Ricomincio da tre. Tra Storia, Letteratura, Arte e Musica”.

Il Ciclo Itinerante di Convegni riguarderà più incontri distribuiti tra il 25 settembre e il 30 ottobre 2021, interessando diverse location, individuate complessivamente tra Conza della Campania, Rocca San Felice, Cairano, Montoro, tra cui il Comune di Avellino e la collaborazione di altre associazioni culturali, “Dietro la quinta” di Antonella Pecoraro, il centro culturale Il Saggio di Giuseppe Barra, Cantiere Danza di Hilde Grella.

I temi trattati dal Ciclo convegnistico vertono sui tre temi celebrati quest’anno su territorio nazionale: la commemorazione del centenario della morte del celebre tenore Enrico Caruso (avvenuta il 2 agosto del 1921); il 700° Anniversario della morte di Dante Alighieri e la celebrazione del 160° anniversario dell’Unità d’Italia.

Il Ciclo Itinerante di convegni si aprirà sabato 25 settembre 2021 con la giornata Convegno su Enrico Caruso. Omaggio al centenario della morte, 1921-2021, a Borgo di Montoro, in Piazza Don Alfredo Iasozzi, a partire dalle ore 18. Interverranno, per i saluti istituzionali, avv. Girolamo Giaquinto, Sindaco di Montoro, Raffaele Guariniello, avv. Assessore alla Cultura, Maria Ronca e Adelina Caliano direttivo associazione. Interventi di Giuseppe D’Amore, attore e cantante, La voce del tempo negli aspetti biografici e musicali nell’epoca d’oro della canzone napoletana, Angelo Cutolo, cultore, La bellezza e la rarità della collezione “Caruso”. Aneddoti e curiosità. Per ogni tappa, poesia e arte estemporanea en plein air ”Fatti ispirare dai luoghi”. Interventi musicali a cura di Gennaro Curato, cantautore e Maria Pia Ficociello, cantante.

La cultura è un viaggio, l’incontro un momento di interscambio. Che il nostro viaggio abbia inizio.”