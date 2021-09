Sarà possibile visitare il museo civico e della ceramica tutti i sabato e domenica a partire da ottobre 2021

Il Comune di Ariano Irpino, tramite nota, comunica che:

L’Amministrazione intende promuovere le occasioni di incontro, di crescita e consapevolezza partendo anche e soprattutto dalle piccole, ma significative iniziative come l’apertura quotidiana dei nostri punti d’interesse perché al più presto la nostra città ritorni ad attrarre e farsi apprezzare sempre più anche al di fuori delle nostre mura, non solo durante il periodo estivo, ma, come merita, durante tutto l’arco dell’anno.

Ariano riparte dalle sue bellezze artistiche e culturali.

L’iniziativa “ARIANOCULTURA – ARIANO TUTTO L’ANNO” nasce dal desiderio, largamente condiviso ancor di più a seguito dell’emergenza sanitaria, di vivere la città a 360°e di poter riappropriarsi delle nostre tradizioni e del nostro patrimonio artistico culturale partendo innanzitutto dalla sua conoscenza. Un percorso promosso dall’assessore alla Cultura, Lucia Monaco, in accordo con gli assessori al Turismo, Veronica Tarantino e all’ambiente e decoro urbano, Carmine Grasso.

Nell’ambito dell’iniziativa sarà possibile visitare il nostro museo civico e della ceramica tutti i sabato e domenica a partire da ottobre 2021.

il sabato dalle ore 18.30 alle ore 20.30.

la domenica dalle ore 10.00 alle 12.30

“Il titolo dell’iniziativa e l’invito a conoscere il patrimonio storico-artistico e culturale del nostro territorio, sono i segni di un progetto che vuole trasmettere un grande messaggio che merita di essere accolto, sostenuto e valorizzato. L’obiettivo è chiaramente quello di poter riappropriarsi della nostra storia giorno dopo giorno, di tornare a godere di tutte quelle bellezze dimenticate presenti sul nostro territorio. Ringrazio a nome di tutta l’Amministrazione l’associazione “Gli amici del museo” per la disponibilità e la collaborazione a servizio della nostra comunità. Sono un pilastro centrale della nostra comunità. Sul loro impegno poggia una fetta significativa del futuro del nostro territorio.” Cosi il Sindaco commenta l’iniziativa.

La “Solita Estate” termina da calendario oggi 22 settembre 2021 e la salutiamo con un l’ultimo video promozionale del programma arianese, ma “l’estate” non finisce qui, siamo già all’opera per l’organizzazione e la pianificazione di prossimi eventi autunnali e già a lavoro per una prima edizione di un natale tutto da scoprire.