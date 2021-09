Belotto: "Informatizzazione, trasparenza, e formazione continua saranno i pilastri su cui si baserà il nuovo triennio"

Salvatore Velotto, già presidente dell’Ordine dei Tecnologi alimentari della Campania e del Lazio è stato riconfermato alla guida dell’ente ordinistico. Al termine delle votazioni per il Consiglio dell’Ordine, sono stati eletti Maria Manuela Russo (Vicepresidente), Tommaso Stati (Segretario), Gianluca Penza (Tesoriere), e Rosa Cinzia Borrelli, Giorgio Attanasio e Vincenzo Tiscia (Consiglieri).

«Il raggiungimento del quorum in prima convocazione - sottolinea Velotto – è la testimonianza concreta che il crederci sempre, il lavoro costante ed il gioco di squadra portano a risultati importanti»

«Sono orgoglioso di rappresentare l’Ordine Professionale dei Tecnologi Alimentari: una figura professionale sempre più indispensabile nel settore food, per le competenze multidisciplinari che mette al servizio del pubblico e privato interesse per garantire il miglioramento continuo della qualità e della sicurezza degli alimenti, aspetti fondamentali per la ripresa dell’economia post covid e per l’applicazione della Transizione Ecologica», aggiunge.

«Informatizzazione, trasparenza, e formazione continua saranno i pilastri su cui si baserà questo nuovo triennio, al fine di avere colleghi sempre più competenti e qualificati, in grado di dare quel valore aggiunto al settore agroalimentare», conclude Velotto.