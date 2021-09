È quanto scrive sui social il Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia (M5s).

«È arrivato il momento di far tornare a una regolare attività teatri e cinema, ampliandone la capienza il più possibile. E’ necessario far ripartire inoltre i locali da ballo, che grazie al green pass ed alla osservanza delle regole di prevenzione sanitaria, al pari di altre attività, possono riprendere ad operare in sicurezza. I contagi calano e il numero dei vaccinati è in aumento: ottobre deve essere il mese della ripartenza dei luoghi della cultura, dello spettacolo e dell’intrattenimento dopo un anno e mezzo di doloroso stop del settore».