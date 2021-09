Il nuovo appuntamento 2021 di Puliamo il Mondo Solofra.Il motto scelto quest’anno da Legambiente è “Qualcuno la raccoglierà!».Quante volte lo hai pensato nel vedere una bottiglia di plastica buttata a terra?E se quel qualcuno fossi proprio tu?Il Comune di Solofra ed il Circolo Legambiente “Valle Solofrana” Solofra-Montoro invitano i cittadini e le associazioni del territorio ad aderire al Clean Waste Walk – PIM21 con raduno e registrazione alle ore 8.30 di domenica 26 settembre 2021, via Umberto I a Sant’Agata Irpina di Solofra per poi terminare il percorso presso l’agriturismo Terranova.Un po’ di sana attività fisica per aiutare anche l’ambiente.Ad ogni partecipante sarà consegnato il kit «Puliamo il Mondo»(cappello, pettorina e guanti), grazie all’adesione del Comune di Solofra. L’appuntamento sarà organizzato nel pieno rispetto delle normative anti-covid. Venire muniti di mascherina.SI ringraziano i Volontari del Soccorso Smile e Terranova Agriturismo ed Azienda Agricola