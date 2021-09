Nel comunicato riportate tutte le misure già attive per le quali si può avere accesso

Pubblichiamo il comunicato di Irpiniambiente:

“Il management di Irpiniambiente ha siglato convenzioni con gli enti bilaterali E.N.Bi. e ELAV, per l’attuazione di piani di welfare aziendali, sempre più ricchi di beni e servizi messi a disposizione dei lavoratori dipendenti per accrescere il potere di spesa, la salute e il benessere dell’intero nucleo familiare.

Di seguito si riportano le misure già attive per le quali i dipendenti possono avere accesso.

Area Azienda

Contributo straordinario

Ogni anno la direzione di Irpiniambiente insieme all’ ENBI decideranno un contributo straordinario da destinare a finalità sociali e nell’ambito dell’educazione ambientale. Esempio: Borse di Studio, Premio migliori Tesi di Laurea, pubblicazione materiale informativo, campagne promozionali e ogni altra iniziativa ritenuta utile a diffondere la cultura del rispetto dell’ambiente e della natura. Il contributo sarà destinato solo previa presentazione del progetto presentato da Irpiniambiente e approvato dall’ENBI che parteciperà con una quota parte alla realizzazione dello stesso.

Area Dipendenti

Contributo asili nido

l’Ente Bilaterale provvede ad erogare un contributo a favore dei dipendenti e dei dirigenti monoreddito, come da modello ISEE che il lavoratore dovrà produrre, che hanno bambini che frequentano l’asilo nido nell’anno in corso. Procedura: Il richiedente deve consegnare entro 30 giorni dall’evento: – copia certificato di iscrizione all’asilo nido; – autocertificazione di non essere beneficiario di altri sussidi del genere; – autocertificazione stato famiglia Somma massima a disposizione: € 250,00 per anno per lavoratore

Contributo spese scuole estive

Contributo riconosciuto ai dipendenti che nei mesi di giugno, luglio ed agosto, abbiano sostenuto spese di asilo nido/ servizio Tagesmutter per i figli fino al compimento del terzo anno di età.

Condizioni: ad ogni richiedente va riconosciuto il contributo per un solo figlio/a; la richiesta di contributo deve essere presentata entro il 30/09 dell’anno in cui si è sostenuta la spesa; la richiesta di contributo può essere presentata ogni anno fino al compimento del terzo anno di età del figlio/a; sarà riconosciuto un contributo economico pari al 30% delle spese complessivamente sostenute e sarà erogato fino ad un massimo di 250,00 euro e ad esaurimento plafond.

Contributo per conseguimento Master

Contributo riconosciuto per il conseguimento di Master Universitari

Condizioni: la richiesta di contributo deve essere presentata entro 30 giorni da quello in cui è stata conseguita la certificazione; Il richiedente deve consegnare entro 30 giorni dall’evento:

– Ricevuta o fattura della formazione effettuata e relativo attestato di partecipazione.

il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond. Somma massima a disposizione: € 200,00 per anno per lavoratore

Contributo ECDL Patente Europea del Computer

Contributo una tantum riconosciuto ai dipendenti che abbiano conseguito la certificazione ECDL.

Condizioni: la richiesta di contributo deve essere presentata entro 30 giorni da quello in cui è stata conseguita la certificazione; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond. Somma massima a disposizione: € 100,00 per anno per lavoratore

Contributo per sostegno alla natalità

Contributo riconosciuto per la nascita del terzo figlio e successivi.

Condizioni: il contributo può essere concesso ad un solo genitore; i soggetti beneficiari non devono aver mai goduto del presente contributo; la domanda per il medesimo tipo di contributo può essere presentata una sola volta nella vita del richiedente; la richiesta di contributo deve essere presentata entro 30 giorni da quello in cui è stata sostenuta la spesa; il contributo sarà erogato fino ad esaurimento plafond. Somma massima a disposizione: € 250,00 per anno per lavoratore

Contributo per frequenza palestre

Contributo riconosciuto ai dipendenti che abbiano sostenuto spese per la frequenza di Palestre anche per figli conviventi.

Condizioni: ad ogni richiedente va riconosciuto il contributo per un solo figlio/a; la richiesta di contributo deve essere presentata entro il 30/12 dell’anno in cui si è sostenuta la spesa; la richiesta di contributo può essere presentata ogni anno e sarà riconosciuto un contributo economico pari al 30% delle spese complessivamente sostenute e sarà erogato fino ad un massimo di 100,00 euro e ad esaurimento plafond.

Contributo Libri Scolastici

Contributo riconosciuto ai dipendenti per acquisto libri scolastici per l’anno 2021/2022.

Le modalità di accesso ai contributi saranno illustrate da un consulente dell’ente bilaterale che nei prossimi giorni sarà disponibile presso l’azienda per istruire le pratiche e le richieste.”