Festa: "Il teatro finalmente riparte con una manifestazione internazionale di grande qualità"

Avellino – Stamattina, presso il Teatro Gesualdo di Avellino, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione dell’evento omaggio al rivoluzionario del tango Astor Pantaléon Piazzolla (Mar del Plata, 11 marzo 1921 – Buenos Aires, 4 luglio 1992). Nell’anno in cui si celebra in tutto il mondo il centenario dalla nascita di Piazzella, il teatro “Carlo Gesualdo” di Avellino riapre finalmente i battenti per un evento di enorme prestigio culturale e di portata internazionale.

«Dopo circa un anno mezzo, finalmente riaprono le porte di questo nostro bellissimo teatro che riparte oggi con questo prestigioso tributo al maestro Piazzolla che rappresenta il tango nel mondo. Si tratta di un grande spettacolo legato al Festival del tango a Buenos Aires ed esclusivo in Italia. Siamo soddisfatti e orgogliosi perché si riapre la stagione con un evento unico; abbiamo voluto che si ricominciasse attraverso una manifestazione internazionale di grande qualità cosi come testimoniano, oltre agli ospiti di grande professionalità, competenza ed esperienza, anche i patrocini ottenuti tra cui quello della fondazione del maestro Piazzolla, dell’Ambasciata argentina a Roma e dell’Ambasciata italiana in Argentina» - ha dichiarato il sindaco di Avellino, Gianluca Festa.

«Avellino diventerà capitale europea del tango per un giorno. Lo spettacolo verrà trasmesso in Mondovisione online dai canali istituzionali argentini il 20 settembre alle ore 20. Sono grato a questa città, sono irpino e ne vado fiero e quando si è presentata questa possibilità per Avellino sono stato felicissimo. Avellino è sempre stata un po’ provinciale, ma molto ricca e deve esplodere prima o poi, con il tango e non solo. Potevamo organizzarla a Milano, avendo io questa direzione artistica, ma ho insistito perché si facesse qui» - ha poi precisato il maestro Adriano Mauriello

Presente anche il grande maestro Daniel Binelli, compositore, arrangiatore e maestro del bandoneon di fama internazionale nonché massimo esponente e tedoforo della musica di Astor Piazzolla: «Abbiamo il privilegio di poter mostrare qui la musica Argentina. Questa sera ci sarà un alto livello di artisti a partire dalla cantante che è una delle migliori cantanti di tango al mondo. Questo teatro è meraviglioso e merita eventi internazionali come questo» – queste le parole del grande maestro.

Stasera, ad esibirsi sul palco del teatro avellinese il solista Daniel Binelli (Bandoneon), con la partecipazione speciale della pianista Polly Ferman e Massimo Buonavita. Tra gli artisti, anche ls cantante argentina Sandra Rumolino, Adriano Mauriello e Ludovica Antonietti. Lo spettacolo gratuito avrà inizio alle ore 21 e la partecipazione sarà garantita previa prenotazione sull’apposita piattaforma utilizzata per il SummerFest e fino ad esaurimento posti disponibili.