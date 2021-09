Sarà ora necessario un periodo di almeno 72 ore di posa prima della riapertura al traffico veicolare

Il Comune di Solofra rende noto che:

Concluso l’ultimo step dei lavori di Via Felice de Stefano, Via Lavinaio e tratto di Via Agostino Landolfi.

L’ultimo step dei lavori è ora terminato.

Nella giornata di ieri, infatti, i lavori di applicazione della segnaletica in termoplastica sono continuati sino a tarda sera per poi proseguire con gli ultimi ritocchi di oggi.