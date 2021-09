Il 23 si effettuerà il ritiro di materassi in disuso, previa prenotazione telefonica

Il Comune di Fontanarosa, tramite nota Facebook, rende noto che:

In via del tutto eccezionale, la Società Irpiniambiente in data 23/09/2021 effettuerà un ritiro di materassi in attesa di ripristinare il relativo servizio di raccolta in via definitiva.

Tutti coloro che hanno, pertanto, la necessità di smaltire materassi in disuso sono invitati a prenotare il ritiro di detto rifiuto entro martedi 21 settembre – ore 13:00 - contattando il n° telefonico 0825-475003 (ufficio tecnico comunale).

Si fa presente che la detta Società è disposta a ritirare un numero massimo di 50 materassi, motivo per cui si accetteranno prenotazioni che non superino detto quantitativo massimo e non più di due materassi per ogni nucleo familiare.

Il limite di 2 materassi per nucleo familiare può essere superato solo in presenza di prenotazioni che complessivamente non raggiungono il quantitativo di 50 materassi ritirabili da parte di Irpiniamabiente. In tal caso l’utente interessato, contattato telefonicamente dall’ufficio tecnico comunale, sarà invitato ad integrare la prenotazione.

Preme sottolineare, infine, che il trasporto dei materassi sul luogo concordato con Irpiniambiente (area antistante gli spogliatoi del campo sportivo comunale) è a carico dell’utente interessato e dovrà essere effettuato esclusivamente dalle ore 08.00 alle ore 11.00 di mercoledi 22 settembre 2021.