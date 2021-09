Avellino – Inaugurata la prima libreria gratuita

Le mensole sono poste dinanzi al bar "Caffeoveggenza", in Via Brigata

Inaugurata ad Avellino in via Brigata 192/194, dinanzi al bar “Caffeoveggenza”, la prima libreria gratuita. Un cartello reca scritto: “prendi il libro che vuoi, scambialo, portalo via, riportane altri”.

L’idea ha lo scopo di incentivare la lettura dei libri, lo scambio, il prestito, le discussioni sui testi ed in generale sulla cultura. La libreria, al momento composta da 10 mensole, è sempre aperta ed è posta innanzi al bar “Caffeoveggenza”, l’unico bar al mondo che legge i fondi di caffè.

“Questa iniziativa – riferisce Maurizio Caso Panza, amministratore della Capa srls società proprietaria dell’attività commerciale – dimostra come le dinamiche per salvaguardare la cultura devono coinvolgere tutti ed appunto i bar e le attività commerciali. Giustappunto altri commercianti della stessa strada hanno subito espresso il plauso dell’iniziativa collaborando ad integrare i libri con testi personali“.