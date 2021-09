La CGIL di Avellino ricorda Tonino Di Stasio

Il cordoglio per l'ex segretario generale Funzione pubblica, ex segretario generale dei pensionati ed ex segretario confederale

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della CGIL di Avellino: “Alla CGIL Avellino giunge la triste notizia della scomparsa del compagno Tonino Di Stasio, venuto a mancare questa mattina presso l’ospedale Moscati di Avellino dove era ricoverato. Tonino Di Stasio è stato segretario generale Funzione pubblica Cgil Avellino, segretario generale dei pensionati e segretario confederale: la sua militanza comincia nei movimenti studenteschi universitari a Napoli e nei movimenti per il lavoro e per la casa. Tonino ha poi seguito un percorso da militante e da delegato nella Funzione pubblica Cgil Avellino sino a diventarne dirigente. Tutta la Cgil di Avellino si stringe ai familiari in questo momento di grande dolore.

Ciao compagno Tonino che la terra ti sia lieve, riposa in pace e a pugno chiuso."

Source: www.irpinia24.it