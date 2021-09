Il Comune di Ariano Irpino, tramite nota, comunica che:

L’Amministrazione Comunale è fortemente impegnata in lavori di ripristino e riqualificazione di aree verdi e luoghi d’interesse storico della nostra città.

In questi giorni sono partiti gli interventi di riqualificazione e bonifica del rione Tranesi, un tempo delle fornaci dei ruagnari arianesi.

Per quanto raggiunto fino ad oggi il più sentito ringraziamento ai nostri dipendenti comunali che quotidianamente si spendono al servizio della nostra città e, ancora mille grazie, agli amici della comunità montana che li affiancano da mesi con tenacia e dedizione encomiabili.

Facciamo in modo che i loro e i nostri sforzi non siano vani: rispettiamo la nostra casa, teniamo pulita la nostra città che presto potrà vantare un volto nuovo, ma che a nulla sarà valso senza la collaborazione di tutti.

Le iniziative di bellarianogreen non finiscono qui. Insieme possiamo!

Impariamo ad amare la nostra terra partendo dalla conoscenza.

Questi alcuni cenni storici:

Le botteghe – fornaci erano dislocate in grotte scavate nella rena e in parte realizzate con murature refrattaria. Le stampe del XIX sec. rappresentavano la collina con le bocche delle grotte fumanti per l’attività dei forni. La collina sovrasta la Strada Regia, importante via dei commerci tra Napoli e la Capitanata, attivato nell’età vicereale. La collina fu oggetto di crolli dovuti l’instabilità idrogeologica del sito e nell’epoca fascista si provvide a bloccare i fenomeni franosi con imponenti murazioni a più quote. Le fornaci furono murate per sempre dai muri che tagliarono ad angolo retto la collina.

Oggi i muraglioni offrono terrazzi panoramici sul Taburno che si staglia netto all’orizzonte con tramonti mozzafiato. I Tranesi in passato è stato la location dell’ArianoFolkFestival e il recupero dell’intero quartiere restituirà alla città uno dei luoghi più suggestivi adatto a concerti ed esibizioni.