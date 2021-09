L'Amministrazione comunale commenta la nomina del sacerdote arianese a Vescovo di Istanbul

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato del Comune di Ariano Irpino (AV):

“La notizia della nomina di Don Massimiliano Palinuro a Vescovo di Instabul riempie di orgoglio e di gioia l’intera comunità cittadina. A Don Massimiliano a nome mio personale, dell’Amministrazione comunale rivolgo le più sentite felicitazioni e i più fervidi auguri per l’alta responsabilità pastorale, interpretando anche un comune sentire da parte dell’intera comunità di Ariano Irpino. Sono certo che il nostro sacerdote concittadino sarà una guida preziosa per i fedeli di rito bizantino residenti in Turchia, rappresentando, ai più alti livelli spirituali, le radici più autentiche dell’identità arianese”.