La compagine irpina si confronterà con altre 9 squadre provenienti da tutta Italia

Dopo aver conquistato la serie A di torball lo scorso anno, qualificandosi al primo posto, la Nuova Realtà Campana inizierà questo nuovo anno sportivo con la preziosa partecipazione al Torneo internazionale di torball di Val Caleppio, Bergamo.

Tale manifestazione, sulla striscia mediatica delle Paralimpiadi di Tokio, manifesta come anche in Irpinia gli Atleti ipo e non vedenti continuano da anni a svolgere attività agonistiche di rilievo, contribuendo alla divulgazione non solo di messaggi esclusivamente sportivi ma anche culturali.

La compagine irpina si confronterà con altre 9 squadre provenienti da tutta Italia e non solo e avrà l’arduo compito di confrontarsi anche con la Nazionale Italiana di Torball.

La nostra squadra, guidata da capitan Giuseppe Vitale, è certa di portare a casa un buon risultato che sarà comunque utile alla preparazione del campionato di serie A che partirà a breve.