Avellino – Via al “The Power of Pink – MusicArtFest TV”

L'evento si terrà domenica 12 settembre dalle 17:00 alle 22:00

Sarà una domenica tutta in rosa quella del 12 settembre 2021. Dopo la Settima edizione della Camminata che da Mercogliano arriverà ad Avellino in mattinata, e la celebrazione eucaristica nella chiesa Maria SS. di Montevergine a rione Mazzini, prenderà vita lo spettacolo The Power of Pink – MusicArtFest TV.

Dalle 17:00 alle 22:00 si alterneranno sul palco tanti artisti che portano l’Irpinia della musica, del cinema e della televisione in tutta Italia. Diretti e presentati dal conduttore e attore Giuseppe Joy Saveriano, ormai da anni voce della Camminata Rosa, allieteranno il pubblico in rosa in Piazza Mazzini:

Carmen Pierri, cantante vincitrice di The Voice of Italy – RAI

Gaia Bianco, la voce vincitrice di Casa Sanremo

La band Il Cervello & i Flussi di Coscienza direttamente da Sanremo Rock 2021

Blanti Sax, sassofono d’Italia

La cantante Benedetta Tirri

I Chronos Jazz Duo

I Sognatori – Friends Music Band

I ballerini di Havana Dance – Salsa Show, Son & Cuba

I Koala – Pop Rock Band ‘60-‘70

Emittente 15 – Band ‘70-‘80.

A concludere la lunga giornata in rosa all’insegna della prevenzione, della solidarietà e del divertimento, lo spettacolo dei fuochi pirotecnici che ci farà alzare ancora una volta gli occhi al cielo e sentirci parte di una grande famiglia, quella di The Power of Pink.

L’evento sarà replicato in tv sul canale 696 OttoChannel nei giorni successivi.