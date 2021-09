Il Sottosegretario alla Salute sostiene il candidato sindaco Enrico Farina

“Domani alle ore 16:00 al Cafè Verlaine in via Italia a Battipaglia, il Sottosegretario di Stato alla Salute Pierpaolo Sileri, già Viceministro del Governo Conte II, sarà a Battipaglia per supportare la lista del Movimento 5 stelle e il candidato Sindaco Enrico Farina. Finalmente entriamo nel vivo di una nuova fase, che ci vede più entusiasti e determinati di prima. Battipaglia merita una amministrazione che valorizzi tutto il suo potenziale, fatto di bellezza, di storia, di cultura”.

Così, in una nota congiunta, il candidato Sindaco Enrico Farina, la Senatrice Felicia Gaudiano e il consigliere regionale Michele Cammarano.