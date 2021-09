““Quando si è maggioranza si sta coi ministri e si votano i provvedimenti, diversamente si profilerebbe una differente maggioranza, senza la Lega.

Al momento ci sembra che vi siano due leghe: quella del presidente del Veneto Zaia che esibisce il proprio green pass e quella di alcuni parlamentari che addirittura non votano le misure del Governo. In un momento storico delicato come quello che ci troviamo a vivere, coerenza e chiarezza è ciò che i cittadini si aspettano. Sarebbe importante per uscire dalla difficile condizione post pandemica che almeno le forze che sostengono il governo remino nella stessa direzione. Nelle prossime settimane il green pass sarà esteso ad altre categorie, dunque è indispensabile che tutti contribuiamo alla stabilità del Paese. Per questo mi appello a tutti i partiti, prima che ai nostri concittadini: per aiutare la ripresa economica e la salute pubblica servono più vaccini e fiducia nella scienza”.