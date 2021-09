Il servizio di prenotazione telefonica ritiro ingombranti e raee a domicilio è stato raddoppiato da 2 a 4 linee.

Contestualmente la società ha dismesso la numerazione 840, potenziando il numero 0825 784549, dotandolo di 4 linee in entrata.

Il numero è raggiungibile da tutti i telefoni fissi e mobili.

Pertanto, gli utenti che hanno necessità di prenotare il servizio di ritiro a domicilio di ingombranti ed elettrodomestici potranno servirsi esclusivamente del numero 0825 784549, un numero nazionale, gratuito per tutti gli utenti con tariffa flat, oppure con lo stesso costo dei numeri nazionali previsto dal contratto siglato con il proprio gestore di telefonia.

Il call center di Irpiniambiente, risponde tutti i giorni, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00 e il Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Sono esclusi i giorni festivi.

Per evitare eventuali attese telefoniche e per prenotare il servizio di ritiro a domicilio di ingombranti ed elettrodomestici, in tutta calma, senza essere condizionati dagli orari, Irpiniambiente ha da tempo attivato il servizio di prenotazione on line, compilando il modulo che si trova sul sito internet al seguente link.

Gli utenti possono prenotare il ritiro ingombranti anche mediante IrpiniApp, gratuita per tutti gli smartphone e scaricabile da Google Play ed Apple Store.

Prenotare on line, tramite sito internet o tramite App, ha innumerevoli vantaggi ed è sempre da preferire rispetto alla prenotazione telefonica.

Il servizio di prenotazione on line è sempre attivo, tutti i giorni, compresi i festivi. Basta visitare il sito e compilare il modulo da pc, table o smartphone. Con il sistema di prenotazione on line ogni utente riceverà sulla propria mail un promemoria relativo al giorno programmato per il ritiro e tutte le informazioni utili. Il promemoria sarà dunque sempre disponibile e non sarà necessario prendere “carta e penna” come accade con l’operatore telefonico.

Anche tramite app la risposta con la data di ritiro programmato sarà inviata mediante notifica push sul proprio smartphone.

Con i sistemi on line si evitano le attese telefoniche che nonostante il potenziamento delle linee di calla center possono comunque verificarsi.

Irpiniambiente ha deciso di dismettere la numerazione 840… che con l’avvento delle tariffe flat per fisso e mobile era divenuta obsoleta ed in molti casi irragiungibile, oltre a determinare costi inattesi per l’utente.

Con il nuovo numero unico di prenotazione 0825 784549 si è provveduto al potenziamento del servizio e ad una riorganizzazione dello stesso con la presenza di più operatori telefonici negli orari di attivazione del call center.