Riceviamo e pubblichiamo il comunicato di Pabulum:

“L’iniziativa “Tutta Salute!” dell’associazione Pabulum vuole diffondere un messaggio consapevole circa l’importanza di introdurre un corretto stile di vita e un’adeguata alimentazione, in linea con i principi della dieta mediterranea. Nella giornata dedicata alla prevenzione nutrizionale si potrà avere un consulto gratuito con le biologhe nutrizioniste Katya Tarantino e Giulia Corrado.

Come spiega la Presidente dell’Associazione Pabulum, Katya Tarantino: «Più che dieta vogliamo promuovere lo stile di vita mediterraneo, un elisir di lunga vita, studiato per la prima volta, a metà del secolo scorso, da due scienziati americani, Ancel Keys e sua moglie Margaret. Diventato patrimonio immateriale dell’UNESCO nel 2010, questo tipo di alimentazione è celebrato e adottato in tutto il mondo».

Oltre ad intraprendere un nuovo percorso alimentare basato sulle proprie esigenze nutrizionali, l’associazione vuole sottolineare l’importanza di affidarsi esclusivamente ai professionisti della salute.

Il ruolo fondamentale del Biologo nutrizionista è quello di educare a un’alimentazione sana, proponendo uno corretto stile di vita alimentare e un supporto nutrizionale finalizzato al miglioramento dello stato di salute. I suoi consigli non sono finalizzati al solo dimagrimento ma al raggiungimento di un’armonia con il cibo e con il proprio corpo, in base ai principi di sicurezza alimentare.

Giovedì 9 settembre, ad Avellino, scopri i vantaggi dello stile di vita mediterraneo prenotando una consulenza gratuita presso la sede dell’associazione Pabulum. Prenotazione obbligatoria al 329-9831500″