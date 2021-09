Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Lioni e Grottaminarda

I Vigili del Fuoco di Avellino, subito dopo le 17’00 di oggi 8 settembre, sono intervenuti a Frigento in località Mattine, per un incendio che ha Interessato un deposito agricolo in legno e lamiere con circa 1500 balle di fieno. Sul posto stanno lavorando le squadre dei distaccamenti di Grottaminarda e Lioni, supportate da un’autobotte proveniente dalla sede centrale di Avellino.

Si è reso necessario anche l’intervento di un mezzo meccanico sempre dal Comando di via Zigarelli, e le operazioni di spegnimento sono ancora in corso. Al momento non si segnalano persone coinvolte.