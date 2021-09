L'appuntamento è presso il Piazzale Eliseo alle ore 21.00

Un appuntamento imperdibile Giovedì 09 Settembre 2021 all’Avellino Summer Fest, presso il Piazzale Eliseo alle ore 21 andrà in scena lo spettacolo LaMinore del regista e autore Giovanni Del Prete, con Francesca Iovine, produzione di l’Ora d’Aria

Lo spettacolo, che è vincitore di diversi premi tra cui migliore attrice per la Corte della Formica di Napoli, e il “Teatro che verrà” al Positano Teatro Festival – Premio Ruccello, analizza il rapporto tra due sorelle attraverso lo sguardo della sorella minore che viviseziona in modo originale il legame, mettendo in rilievo recriminazioni, fallimenti, delusioni e invidie. Una lezione di pianoforte su un valzer in La minore di Chopin potrebbe riavvicinare le due, ma anche qui risalgono a galla i contrasti.

Lo spettacolo con una matrice comica e grottesca approfondisce gli affetti e i difetti non solo delle due ma anche della famiglia che le circonda. La sorella maggiore riesce in tutto, è brava, geniale e tutto questo pesa alla minore, che decide di confessare il risentimento di una vita intera. Lo spettacolo dà voce ai rapporti sopiti e impediti dal buonsenso; ognuno, però, può ritrovare parte profonda di sé e dei rapporti con fratelli e sorelle, nello sguardo di LaMinore.