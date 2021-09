Altre due date rimaste: 11 e 18 settembre

La visita teatralizzata con l’ausilio di app, smartphone e QR codes a cura di Showlab.

Accompagnati da un esperto Cicerone, i visitatori conosceranno la Villa di Poppea e tutte le sue bellezze, lasciandosi sorprendere dalla presenza di attori, forse anche nascosti fra loro. Ma, come per ogni viaggio nel tempo che si rispetti, ci sarà bisogno di una macchina del tempo supportata dalle moderne tecnologie: un’applicazione che fungerà sia da mappa in questa immensa e labirintica Villa.

TURNI DI VISITA

Sono previsti tre turni di visita ore 20.00 – 21.00 -22.00

È necessario disporre di uno smartphone con connessione a internet e con un QR reader.

Per partecipare agli eventi è necessario che tutti i partecipanti indossino scarpe comode e si presentino 20 minuti prima dell’inizio del turno di visita.

Accessibilità ai portatori di handicap e a persone con ridotta mobilità.

Possibilità di parcheggio presso l’Istituto Salesiano sito in via Margherita di Savoia 22.

BIGLIETTI

Intero: €5,00

ridotto: € 2,50 under 30; over 65; possessori Campania Artecard

gratuito: under 18 e ai portatori di handicap.



- online:

- presso la biglietteria fisica di Oplontis (Torre Annunziata) e del Parco Archeologico di Pompei.

Sarà possibile partecipare agli eventi in programma solo se si è in possesso di una Certificazione verde Covid-19 (green pass) che attesti di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore oppure di essere guariti da COVID-19.

Evento programmato e finanziato dalla Regione Campana attraverso Scabec S.p.A.con fondi POC (Programma operativo Complementare) 2014-2020, organizzato in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei.