Aperture disponibili ogni venerdì fino al 24 settembre

Al Parco Archeologico di Ercolano continueranno fino al 24 settembre “I venerdì di Ercolano”, i percorsi guidati notturni arricchiti dalle performance teatrali dei Tableaux Vivants della compagnia Teatri 35, ispirati alla figura di Ercole, l’eroe che da il nome alla città.

TURNI DI VISITA

Sono previsti 18 turni di visita a partire dalle ore 20:00 alle ore 22:50. I visitatori dovranno presentarsi 20 minuti prima del proprio turno di visita.

BIGLIETTI

Intero: € 5,00

Ridotto: € 2,50 under 30 e over 65, possessori Campania Artecard

gratuito: under 18, disabili e possessori abbonamento “Un giorno un anno”



- online fino alle ore 18:00 del giorno della visita >

- presso la biglietteria del parco archeologico

- i biglietti che risulteranno invenduti alle ore 18:00, saranno disponibili presso la biglietteria del parco archeologico

MODALITA’ DI ACCESSO:

si accede esclusivamente da Corso Resina ed è necessario presentarsi 20 minuti prima dell’orario indicato sul biglietto.

PARCHEGGIO:

Sono disponibili i parcheggi degli Istituti Scolastici Iovino e Rodinò e di Villa Favorita. E’chiuso il parcheggio comunale in Via dei Papiri Ercolanensi

Le aperture serali, disponibili fino al 24 settembre, prevedono visite guidate dell’area archeologica, arricchite dalle proiezioni di alcune immagini di affreschi strappati dagli edifici di Ercolano durante gli scavi per cunicoli settecenteschi e custoditi al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Inoltre, alcuni affreschi ercolanesi ed alcuni dipinti di età moderna verranno proposti con la tecnica Tableaux Vivants.

Sarà possibile partecipare all’evento solo se si è in possesso di una Certificazione verde Covid-19 (green pass) che attesti di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore oppure di essere guariti da COVID-19.

Evento programmato e finanziato dalla Regione Campana attraverso Scabec S.p.A.con fondi POC (Programma operativo Complementare) 2014-2020, organizzato in collaborazione con il Parco Archeologico di Ercolano, il Comune di Ercolano e Teatri 35.