La piccola Amal, simbolo e speranza dei milioni di bambini rifugiati, sarà in Italia tra il 7 e il 19 settembre

L’8 settembre alle ore 11 la Piccola Amal passeggerà nella natura circondata dalle enormi pale eoliche che svettano sopra di lei e verrà accolta dalla comunità con aquiloni a forma di uccello.

Dal 7 al 19 settembre 2021 arriva in Italia The Walk – Il Cammino, il più grande Festival itinerante mai realizzato in favore dei diritti dei bambini rifugiati.

Prodotto dal regista tre volte candidato al premio Oscar Stephen Daldry, da Tracey Seaward, produttrice di The Constant Gardener e The Two Popes di Meirelles e War Horse di Spielberg, dal pluripremiato regista teatrale e drammaturgo David Lan e da Good Chance, in associazione con la Handspring Puppet Company, creatori delle marionette di War Horse, con la direzione artistica di Amir Nizar Zuabi, The Walk è il viaggio di 8000 km che la Piccola Amal, una marionetta gigante, compirà da luglio a novembre, dal confine tra Siria e Turchia, fino a Manchester.

Viaggio che la Piccola Amal, il cui nome in arabo significa Speranza, compirà alla ricerca di sua madre. Durante i 4 mesi del suo lungo cammino, la Piccola Amal, una marionetta alta tre metri e mezzo che rappresenta una bambina siriana rifugiata di 9 anni, creata dalla Handspring Puppet Company, partirà dal confine tra Siria e Turchia per arrivare come ultima tappa nel Regno Unito.

Tra il 7 ed il 19 settembre 2021, la Piccola Amal sarà accolta in Italia da grandi eventi culturali, spettacoli pubblici ed eventi di comunità in 14 città e piccoli centri. Tutti gli eventi sono gratuiti e sono stati progettati in collaborazione con i partner locali che hanno aderito al progetto. Per partecipare ad uno dei Festival itineranti più avventurosi mai realizzati il pubblico potrà seguire giorno per giorno il viaggio della Piccola Amal, sia attraverso i canali social, sia, ove possibile, partecipando di persona agli eventi in programma.

La Piccola Amal rappresenta 34 milioni di bambini rifugiati e sfollati, molti dei quali separati dalle loro famiglie. Il suo messaggio al mondo è “Non dimenticatevi di noi”.

La squadra che anima la Piccola Amal è composta da dieci marionettisti, due dei quali hanno un passato da rifugiati e, a loro volta, hanno compiuto il percorso dalla Siria al Regno Unito. La marionetta è realizzata in canna modellata e fibra di carbonio.

Le tappe del suo viaggio in Italia:

- Bari 7 settembre

- Scampitella 8 settembre

- Napoli 8-9 settembre

- Gennazzano (RM) 10 settembre

- Roma 11-12 settembre

- Spoleto (PG) 14 settembre

- Assisi (PG) 14 settembre

- Firenze 15 settembre

- Bologna 16 settembre

- Milano 17-18 settembre

- Torino 18 settembre

- Piana Crixia (SV) 19 settembre

- Sanremo (IM) 19 settembre

- Ventimiglia (IM) 19 settembre.

Dopo l’Italia il cammino prosegue attraverso la Francia, il Belgio e la Germania per terminare in Inghilterra, a Manchester, il 3 novembre 2021.