Gli elaborati sono consultabili presso la Casa Comunale, l'Ufficio Tecnico e la Polizia Municipale

Con pubblicazione sul BURC della Regione Campania n°89 del 6/09/2021 si rende noto che:

Con Delibera di Giunta Comunale n. 110 del 10.08.2021 è stato adottato il Piano Urbanistico Comunale (PUC), congiuntamente al Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica per la procedura VAS, comprensivo degli studi specialistici (Studio Geologico-Tecnico e Geognostico, Agronomico) e del Piano di Zonizzazione Acustica, ai sensi della L.R.C. n. 16/2004 e dell’art. 3, comma 1, del Regolamento Regionale n. 5/2011;

Che tutti gli elaborati, unitamente alla delibera di adozione, ai fini degli adempimenti previsti dagli artt. 3 e 7 del Regolamento di Attuazione n. 5/2011 e della consultazione prevista dall’art. 14 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., rimarranno depositati e consultabili presso la Casa Comunale: Ufficio Tecnico e Polizia Municipale a libera visione del pubblico interessato e dei soggetti competenti in materia ambientale, per 60 (sessanta) giorni consecutivi, compresi i festivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R.C., con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12,30 presso Ufficio Tecnico, sabato, domenica e festivi dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso Polizia Municipale. I suddetti documenti sono inoltre consultabili e scaricabili dal sito web del Comune: www.comune.montefalcione.av.it;

L’avvio delle attività di “Partecipazione al procedimento di formazione del PUC” prevista dall’art. 7 del R.R. 5/2011 e di “Consultazione” prevista dall’art. 14 del D.Lgs. 152/2006, con riferimento al procedimento di VAS sul Piano adottato.

Ai fini dell’attività di “Partecipazione al procedimento di formazione del PUC” prevista dall’art. 7 del R.R. 5/2011, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BUR Campania chiunque può presentare le proprie osservazioni al Piano, con le seguenti modalità:

• via PEC all’indirizzo: ufficiosegreteria.montefalcione@cert.irpinianet.eu, con indicato all’oggetto “PUC – Osservazioni al Piano Urbanistico Comunale”;

• via posta ordinaria (su supporto cartaceo in duplice copia) con indicato sulla busta la seguente dicitura “PUC – Osservazioni al Piano Urbanistico Comunale” all’indirizzo dell’Ente: Comune di Montefalcione, Via Cardinale Dell’Olio, n. 7 – 83030 Montefalcione (AV);

• consegna all’Ufficio protocollo del Comune (su supporto cartaceo in duplice copia) che ne rilascerà ricevuta, nei giorni e negli orari di ufficio con oggetto la seguente dicitura “PUC – Osservazioni al Piano Urbanistico Comunale”.

Ai fini della Consultazione, con riferimento al procedimento VAS, chiunque può presentare, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BUR Campania, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 152/06, osservazioni al Rapporto Ambientale, nonché fornire nuovi elementi conoscitivi e valutativi, con le seguenti modalità:

• via PEC all’indirizzo: ufficiosegreteria.montefalcione@cert.irpinianet.eu, con indicato all’oggetto “VAS – Osservazioni al Rapporto Ambientale del PUC di Montefalcione”;

• via posta ordinaria (su supporto cartaceo in duplice copia) con indicato sulla busta la seguente dicitura “VAS – Osservazioni al Rapporto Ambientale del PUC di Montefalcione” all’indirizzo dell’Ente: Comune di Montefalcione, via Cardinal Dell’Olio, n. 7 – 83030 Montefalcione (AV);

• consegna all’Ufficio protocollo del Comune (su supporto cartaceo in duplice copia) che ne rilascerà ricevuta, nei giorni e negli orari di ufficio con oggetto la seguente dicitura “VAS – Osservazioni al Rapporto Ambientale del PUC”.