Il Comune di Capriglia, rende noto che:

E’ indetto pubblico concorso per titoli per l’assegnazione di n.2 autorizzazioni per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovetture fino a nove posti.

Al fine del bando di concorso i soggetti interessati possono concorrere all’assegnazione di una sola autorizzazione.

Gli interessati dovranno presentare apposita domanda, redatta su carta legale (marca da bollo di euro 16,00) in busta chiusa, inviata a mezzo raccomandata a.r. oppure, trasmessa a mezzo pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: segreteria.capriglia@asmepec.it, ovvero acquisita all’ufficio protocollo del Comune, entro e non oltre le ore 12:00 del 06/10/2021 (30 giorni dalla pubblicazione del bando).

La busta dovrà indicare la dicitura “CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI AUTORIZZAZIONE PER L’ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON AUTOVETTURA FINO A NOVE POSTI”;

Alla domanda deve essere allegata copia di un documento d’identità personale in corso di validità del Titolare in caso di Ditta Individuale o, nel caso di società, il legale rappresentante o il socio accomandatario o l’amministratore o un dipendente qualificato all’uopo designato dalla società. Nella domanda il titolare o il legale rappresentante della società o il socio accomandatario o l’amministratore o un dipendente qualificato all’uopo designato dalla società dovrà specificare il tipo e le caratteristiche dell’autoveicolo che intende adibire al servizio, la sede legale e l’ubicazione della rimessa e il titolo di disponibilità dei locali da adibire a rimessa.

La domanda dovrà essere corredata dei seguenti documenti:

a) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed agricoltura competente di zona;

b) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche che attestano il possesso della cittadinanza Italiana o di altro Stato dell’Unione Europea ovvero di un altro Stato che riconosca ai cittadini Italiani il diritto di prestare l’attività per servizi analoghi, di avere un’età compresa tra i 18 e i 65 anni;

c) Di non essere sottoposto a misure di prevenzione e sicurezza, disposte dalla vigente normativa in materia di criminalità organizzata;

d) Dichiarazione di impegno a non espletare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

e) Documentazione di eventuali titoli di preferenza;

f) Certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l’esercizio del servizio;

g) Certificato di sana e robusta costituzione

h) Documentazione attestante la disponibilità di idonea rimessa e indicazione della relativa ubicazione e del titolo di disponibilità;

i) Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del DPR 445/2000 e successive modifiche, di non aver riportato condanne, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi e pene restrittive della libertà personale per un periodo superiore a n.2 anni, salvo casi di riabilitazione;

j) Dichiarazione di avere il possesso o comunque la piena disponibilità, anche in leasing, del veicolo che intende destinare al servizio e che tale veicolo risulta in possesso delle caratteristiche elencate dall’art. 18 del regolamento oppure, dichiarazione di impegnarsi ad acquisire la proprietà o la disponibilità in leasing entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di assegnazione dell’autorizzazione.

k) Idonea capacità finanziaria comprovata dal possesso di un automezzo adatto o da fidejussione bancaria o assicurativa di valore adeguato a quello del mezzo.

Se trattasi di società o di cooperative miste costituite tra imprese, è richiesta inoltre la produzione del certificato d’iscrizione presso la cancelleria del Tribunale competente. Se il soggetto richiedente è una cooperativa/società devono essere prodotti:

• Statuto ed atto costitutivo;

• Certificato di iscrizione all’Albo prefettizio;

• Certificato di iscrizione alla CCIAA;

• Certificato d’iscrizione al B.U.S.C. (bollettino ufficiale delle società cooperative);

• Elenco soci;

• C.A.P. (certificato di abilitazione professionale) dei soci abilitati alla guida degli autoveicoli;

• Certificazione medica attestante che i soci adibiti alla guida di autoveicoli non sono affetti da malattie incompatibili con l’esercizio dell’attività.