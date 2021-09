Avellino Calcio, pareggio a reti bianche con la Juve Stabia

Al "Menti" di Castellammare il derby finisce 0-0

Castellammare di Stabia – Nella seconda giornata del campionato di serie C 2021/22, finisce a reti inviolate il derby tra Juve Stabia e Avellino. Al “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, infatti, non si va oltre lo 0-0.

Si parte con i Lupi subito in attacco. Al 2′ viene annullato un gol a Di Gaudio, a causa di un precedente tocco di mano di Maniero. Al 6′ sempre di Gaudio serve Kanoute, il quale di esterno destro non c’entra la porta. Al 21′ secondo gol annullato ai biancoverdi: Maniero segna a porta vuota, ma c’è stato precedentemente un fallo in attacco di Dossena. Altra occasione per gli irpini al 25′, con Aloi che di sinistro sorvola di poco la traversa. Al 27′ doppio miracolo di Sarri: il portiere stabiese respinge prima un mancino di Maniero e poi con i piedi un rasoterra di Silvestri. Un minuto dopo, ancora Kanoute, che di testa non inquadra lo specchio. Al 39′ occasione per i padroni di casa: pallone perso da Dossena, ma Bentivegna, innescato il contropiede, serve male Della Pietra. Al 44′ Forte respinge su Bentivegna e, sulla respinta, Schiavi non centra la porta.

Nel secondo tempo, le Vespe vanno vicine al vantaggio: cross di Rizzo, Dossena intercetta ma favorisce il colpo di testa di Della Pietra, che spedisce sul fondo. Circa 10 minuti dopo, ci riprovano i gialloblu, con Panico che colpisce di testa un cross, ma non centra lo specchio. Due minuti più tardi, altro colpo di testa, ma per gli ospiti: Silvestri manda alto di testa un traversone di Kanoute. Quasi tre quarti di gara ed altra occasione per i lupi, con un tiro al volo di D’Angelo che finisce sul fondo.

Passa un quarto d’ora e l’arbitro fischia tre volte: finisce 0-0. L’Avellino guadagna un altro punto (anche se ne avrebbe meritati di più) e nel prossimo turno se la vedrà con il Latina tra le mura amiche del “Partenio-Lombardi”.

TABELLINO PARTITA

Juve Stabia – Avellino: 0-0

Juve Stabia (4-2-3-1): Sarri; Donati, Caldore, Tonucci, Rizzo; Schiavi, Davì; Bentivegna (40′ st Scaccabarozzi), Stoppa (13′ st Berardocco), Panico (40′ st Lipari); Eusepi (31′ pt Della Pietra). A disp.: Russo, Pozzer, Troest, Altobelli, Esposito, Guarracino. All.: Novellino.

Avellino (4-3-2-1): Forte; Ciancio, Dossena, Silvestri, Tito (27′ st Mignanelli); Carriero, Aloi, D’Angelo; Kanoute, Di Gaudio (18′ st Mastalli); Maniero (27′ st Plescia; 46′ st Messina). A disp.: Pane, Sbraga, Bove, Rizzo, De Francesco, Capone, Matera. All.: Braglia.

Arbitro: Paolo Bitonti della sezione di Bologna. Assistenti: Giulio Basile della sezione di Chieti e Amir Salama della sezione di Ostia Lido. Quarto ufficiale: Mario Sala della sezione di Palermo.

Note: Al 32′ st espulso Aloi per somma di ammonizioni. Ammoniti: Tonucci, Tito, Schiavi, Carriero, D’Angelo e Donati per gioco falloso. Angoli: 4-8. Recupero: pt 3′, st 4′.