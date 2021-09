Angelo Montuori sfida il Sindaco uscente Costantino Giordano

Monteforte Irpino – Sono state presentate le liste per le elezioni amministrative che avranno luogo nei giorni 3 e 4 ottobre.

Due le compagini in campo a sfidarsi per la fascia di primo cittadino: “Rinascita per Monteforte”, che sostiene la corsa di Angelo Montuori e “Monteforte si può”, in appoggio al Sindaco uscente Costantino Giordano.

Di seguito la lista e i nomi di tutti i candidati.

RINASCITA PER MONTEFORTE

Candidato sindaco: Angelo Montuori

Candidati Consiglieri:

Sergio Nappi

Giuseppe Del Mastro

Giovanni De Falco

Paolo De Falco

Vincenzo Ercolino

Giovanni Russo

Gennaro Fusco

Dario De Angelis

Mirko Marano

Antonio Aurigemma

Rosa De Sapio

Antonella Fucile

Rossella Pascale

Anna De Fazio

Linda Borrelli

Katia Tarantino

MONTEFORTE SI PUO’

Candidato sindaco: Costantino Giordano

Candidati Consiglieri:

Martino Della Bella

Assuntina Iannaccone

Chiara Maria Motta

Carmine Tomeo

Giulia Valentino

Lia Vitale

Angelo Damiano

Martino De Falco

Maria Della Sala

Raffaele Longo

Fabio Pacilio

Bruno Preziosi

Martino Santulli

Gianvito Della Bella

Adele Serra

Federica Vinciguerra