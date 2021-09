Due le liste in campo

Montefalcione – Sono state presentate le liste per le elezioni amministrative che avranno luogo nei giorni 3 e 4 ottobre.

Due le compagini in campo a sfidarsi per la fascia di primo cittadino: “Per Montefalcione”, che sostiene la corsa di Angelo Antonio D’Agostino e “Amare Montefalcione”, in appoggio a Rossella Baldassarre.

Di seguito la lista e i nomi di tutti i candidati.

PER MONTEFALCIONE

Candidato sindaco: Angelo Antonio D’Agostino

Candidati Consiglieri:

Emanuela Pericolo

Carmine Musto

Domenico D’Alelio

Diamante Turtoro

Martina De Vito

Carmine Tirone

Michela Greco

Antonio D’Argenio

Fabio Petruzziello

Giovanni D’Amore

Renato Martignetti

Verdiana Serino

AMARE MONTEFALCIONE

Candidato sindaco: Rossella Baldassarre

Candidati Consiglieri:

Giuseppe Angelo Ruberto

Giovanni Forcellati

Antonello Pagliuca

Antonio Di Giovanni

Maria Sordillo

Genei D’Alelia

Maria Consiglia Guarino

Gerardo Iantosca

Maria Rosaria Baldassarre

Gabriele Gubitosa

Michele Fabrizio

Raffaele Petrillo