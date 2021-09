Gregorio Iannaccone alla guida di “Prospettive Forino” pronto alla corsa per aggiudicarsi il ruolo di sindaco

In vista delle imminenti elezioni amministrative che si terranno domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021, i trentatré comuni irpini chiamati al voto hanno presentato stamattina le liste ufficiali.

Anche il comune di Forino è pronto per questa nuova tornata elettorale; tra le quattro liste in sfida emerge “Prospettive Forino” capeggiata dal dirigente scolastico Gregorio Iannaccone.

Ripartenza, cambiamento e grande spirito di volontà reggono la squadra che lo accompagna: un gruppo ampiamente coeso, compatto ma soprattutto fatto di giovani, che più di altri, spesso e volentieri, riescono a percepire le reali problematicità di un sistema che necessita di un radicale cambiamento.

«Vedo un cambiamento; la lista che rappresento è una lista di giovani, stanchi delle precedenti Amministrazioni, desiderosi di una svolta e mossi da diversi obiettivi» – queste le parole di Luisa Vegliante, candidata consigliera comunale, infermiera specializzata 118 presso l’Asl di Avellino impegnata in prima linea contro l’emergenza Covid, e che ora si cimenta per la prima volta nel panorama politico.

Gli obiettivi e le iniziative nel programma di “Prospettive Forino” sono tante. Tra le principali criticità che sistematicamente colpiscono il borgo irpino rileva, in particolar modo, il rischio di alluvioni.

Nel periodo invernale, quando le piogge sono più intense e frequenti, le acque invadono troppo facilmente le strade creando notevoli disagi ad intere famiglie; Servono interventi immediati e permanenti, manutenzione continua e controlli: «Fino ad ora sono state apportate solo soluzioni parziali e temporanee; Questo problema va risolto in via definitiva» - ha chiarito la candidata consigliera.

Per non parlare della questione legata alle polveri sottili che, ogni anno, si ripresenta come diretta conseguenza dell’utilizzo delle macchine per la raccolta delle nocciole che sollevano polvere inquinata che si disperde nell’aria e inevitabilmente finisce nei polmoni dei cittadini: «Nel periodo di raccolta delle nocciole, l’aria a Forino è letteralmente irrespirabile» – ha precisato Luisa Vegliante.

A ciò si aggiunge la problematica della scuola Primaria e dell’Infanzia nella frazione di Petruro ormai chiusa dallo scorso dicembre: «E’ necessario intervenire tempestivamente anche su tal fronte. Questa chiusura crea molte difficoltà soprattutto alle famiglie costrette ad accompagnare i propri figli in un altro paese» – ha aggiunto la Vegliante che, nel corso della rassegna di settori in cui la sua compagine politica intende intervenire, non ha potuto tralasciare l’emergenza idrica; una problematica che, purtroppo, attanaglia da troppo tempo vari comuni irpini costretti, con maggiori difficoltà durante il periodo estivo, a tenere i rubinetti a secco dalla sera fino alla mattina successiva.