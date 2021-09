La raccolta dei rifiuti porta a porta non subirà variazione

Il Comune di Solofra rende noto che:

Si effettueranno lavori di completamento manutenzione sede stradale in via F. De Stefano, Via Lavinaio e tratto di Via Agostino Landolfi.

In vista di ciò si avvisa la cittadinanza che sono iniziati i lavori di completamento della sede stradale del centro cittadino. Per tale motivo si rendono necessari provvedimenti di modifica temporanea alla circolazione e alla sosta veicolare.

In alternativa ai luoghi chiusi al traffico veicolare, gli utenti della strada possono utilizzare come area di parcheggio non a pagamento, le aree presenti in Via Affitta e in Piazza San Giuseppe Marello.

La raccolta dei rifiuti porta a porta in via Felice De Stefano, via Lavinaio e via Landolfi, strade interessate dai lavori di rifacimento del manto stradale, non subirà alcuna variazione. Pertanto, i cittadini potranno conferire regolarmente nei punti stabiliti.

L’ufficio ambiente, insieme alla società Irpiniambiente, ha predisposto un apposito piano, al fine di evitare disagi agli utenti.

Per l’ordinanza completa clicca qui