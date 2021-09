Audax Cervinara, ufficiale il top player Santonicola

Il calciatore, classe 1988, vanta campionati di vertice in Eccellenza e Serie D

L’Audax Cervinara ufficializza l’accordo con Francesco Santonicola, classe 1988, un top player che vanta campionati di vertice in Eccellenza e Serie D tra Afragolese, Virtus Cilento, Agropoli 1921, Santa Maria Cilento, Gelbison, Sant’Antonio Abate e Battipagliese. Entusiasta il presidente Angelo Magnotta e tutta la dirigenza del nuovo Audax Cervinara per l’arrivo del centrocampista nato ad Agropoli. L’accoppiata vincente Maglione – Ferraro, insieme a tutto lo staff tecnico, sta mettendo in piedi una squadra pronta a combattere a testa alta in ogni stadio del girone A di Eccellenza. Nelle prossime ore ci saranno altri arrivi e tutta la Cervinara innamorata di questi colori inizia a sognare.