L'evento si terrà il 3 ed il 4 settembre

La visita teatralizzata, a cura di Casa del Contemporaneo/Le Nuvole, si concentra sulla figura di Libero D’Orsi, il Preside “archeologo romantico” di Castellammare di Stabia che ha lasciato ricchi racconti della sua incredibile storia sulla riscoperta dell’antica Stabia. A Villa San Marco, a Castellammare di Stabia, il fuoco della narrazione sarà sulla storia personale che ha portato Liberato D’Orsi ad appassionarsi sin da bambino al mondo dell’archeologia, fino alla sua riscoperta di Stabiae. Gli anni della scuola, l’eruzione del 1906, i soccorsi agli sfollati, il suo percorso di formazione, il “perdersi” e il suo peregrinare per vent’anni di scuola in scuola in giro per l’Italia e il suo “ritrovarsi” con il ritorno a Stabia e il compimento del suo destino, della sua impresa.

TURNI DI VISITA

Sono previsti tre turni di visita ore 20.00 – 21.00 -22.00

Per partecipare agli eventi è necessario che tutti i partecipanti indossino scarpe comode e si presentino 20 minuti prima dell’inizio del turno di visita.

Possibilità di parcheggio nei pressi del sito

Accessibilità ai portatori di handicap e a persone con ridotta mobilità: proibitiva

BIGLIETTI

Intero: €5,00

ridotto: € 2,50 under 30; over 65; possessori Campania Artecard

gratuito: under 18 e ai portatori di handicap.



- online:

- presso la biglietteria fisica di Oplontis (Torre Annunziata) e del Parco Archeologico di Pompei.

Biglietti disponibili:
- online: https://bit.ly/Cbn_sitivesuviani
- presso la biglietteria fisica di Oplontis (Torre Annunziata) e del Parco Archeologico di Pompei.
- Non è prevista biglietteria in loco la sera dell'evento.

Sarà possibile partecipare agli eventi in programma solo se si è in possesso di una Certificazione verde Covid-19 (green pass) che attesti di aver fatto almeno una dose di vaccino oppure essere risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore oppure di essere guariti da COVID-19.

Evento programmato e finanziato dalla Regione Campana attraverso Scabec S.p.A. con fondi POC (Programma operativo Complementare) 2014-2020, organizzato in collaborazione con il Parco Archeologico di Pompei.